Убийство эрц-герцога Франца Фердинанда, премьера песни "Священная война", прощальный матч Олега Блохина и дисквалификация Майка Тайсона
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Убийство эрц-герцога Франца Фердинанда, премьера песни "Священная война", прощальный матч Олега Блохина и дисквалификация Майка Тайсона
28 июня. В этот день в разные годы:
1914 год - убийство эрц-герцога Франца Фердинанда, послужившее причиной начала Первой мировой войны.
1923 год - обращение Патриарха Тихона из заключения.
1941 год - премьера песни "Священная война".
1989 год - в Киеве проходит прощальный матч Олега Блохина.
1997 год - Майк Тайсон на ринге откусил ухо противнику.