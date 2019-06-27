2019-06-28T00:03:09+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Убийство эрц-герцога Франца Фердинанда, премьера песни "Священная война", прощальный матч Олега Блохина и дисквалификация Майка Тайсона

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Убийство эрц-герцога Франца Фердинанда, премьера песни "Священная война", прощальный матч Олега Блохина и дисквалификация Майка Тайсона

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28 июня. В этот день в разные годы:

1914 год - убийство эрц-герцога Франца Фердинанда, послужившее причиной начала Первой мировой войны.

1923 год - обращение Патриарха Тихона из заключения.

1941 год - премьера песни "Священная война".

1989 год - в Киеве проходит прощальный матч Олега Блохина.

1997 год - Майк Тайсон на ринге откусил ухо противнику.

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