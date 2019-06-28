СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-28T12:02:50+03:00

49% россиян довольны своей жизнью. а для 70% главное - зарплата 00:00 00:00

Главные темы:

- Политический обозреватель КП Владимир Ворсобин вернулся из Грузии и рассказывает о своих впечатлениях.

- Пранкер Вован баллотируется в Московскую гордуму. Интернет-шутник уже зарегистрировался и собирает подписи.

- Ростов-на-Дону назвали самым агрессивным городом России. Ранее авторы нынешнего исследования относили южную столицу к наиболее пьющим, курящим и матерящимся мегаполисам страны.

- Почти каждый второй россиянин доволен своей жизнью. Таковы данные опроса ВЦИОМ. По результатам этого исследования 49% опрошенных говорят, что им нравится их жизнь. Совсем недовольны ей 22% участников опроса. Примерно равные доли респондентов, 26 и 23%, считают, что через год их жизнь улучшится или ухудшится, соответственно. 42% полагают, что существенно у них ничего не изменится.

- Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.

- Русская православная церковь (РПЦ) предложила законодательно закрепить за эмбрионом право на жизнь с момента зачатия и признать его отдельным от матери существом. Таким образом, аборт на любом сроке беременности является убийством человека», — говорится в документе под названием «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия».

- Главное в работодателе - это зарплата - так считают 70% опрошенных россиян. "В 2019 году наличие хорошего социального пакета для работающих россиян практически так же важно, как и высокая зарплата: 65% отметили важность социального пакета, 68% - оклада", - передает слова экспертов агентство ТАСС. Для 57% опрошенных ключевое значение имеет стабильность компании. Важность карьерного роста отметили чуть меньше половины россиян (48%). На возможности для обучения указали более четверти респондентов (28%).

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.