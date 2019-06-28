СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-28T12:40:21+03:00

Выходим на тропу войны. Как бороться с треногами на дорогах? 00:00 00:00

Думаю, многие водители встречали на дорогах так называемые "треноги" или "скворечники", установленные в тех местах, где так и хочется прибавить газу. Рядом с этими приборами в неприметных "девятках", сидят и дежурят какие-то странные люди. В сумме тренога, “девятка” и заспанный мужичок представляют собой мобильный комплекс, который фиксирует скорость вашего автомобиля и отправляет данные о превышениях в соответствующие органы.

К камерам, установленным государством, такие комплексы не имеют никакого отношения. Все это принадлежит частным конторам, которые заключили договор с местными властями. Одни вкладывают деньги в камеру и получают солидный процент от штрафов, ну а вторые... безопасность на дороге? Вот такой вот незамысловатый дорожный майнинг. Заявление Владимира Путина на заседании Госсовета расставило все по своим местам.

Но, как говорится, на любое действие найдется противодействие. И треноги тут не исключение. Современные радар-детекторы не только дисциплинируют водителей, но и экономят деньги, которые мы платим за не всегда законно установленные камеры.

Отличный пример такого гаджета - Neoline X-COP 8700s. В радаре установлена платформа, настроенная на обнаружение камер всех актуальных диапазонов не только в России, но и в Европе.

Еще одна прикольная фишка - это управление жестами. Эта функция позволяет одним движением руки включать или отключать звуковое оповещение прямо в движении. Отвлекаться не придется.

Ну а теперь подробнее о функционале. Neoline X-COP 8700s способен точно определять тип поджидающих вас камер. Работает это просто и эффективно - за несколько сот метров радар приятным женским голосом предупреждает о том, что впереди стоп-линия, камера на полосу или обнаружение «в спину». Со сложными участками контроля скорости - когда камеры замеряют среднюю скорость на отрезке - гаджет тоже справляется.

Бывает такое, что радар-детекторы выдают ложные срабатывания. В большинстве таких случаев они реагируют на датчики слепых зон, которыми сейчас оснащены большинство современных автомобилей. Эти датчики работают в К диапазоне, и многие детекторы срабатывают именно на них. У Неолайн же есть специальный фильтр, который отсекает эту проблему на корню и бережет ваше время и нервы.

Подводя итоги, скажу, что такое устройство вполне надежно может защитить вас от всех типов камер. Будь то распространённая «Стрелка», бьющий на 200 метров «Скат», «Оскон», «Автоураган» или «Кордон М2». Но какими бы совершенными ни были подобные гаджеты, не забывайте, что главная их цель - это воспитание безопасного стиля вождения. Так что хорошей вам дороги и услышимся в будущем!