Путин и Трамп наконец встретились, Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, Порошенко заявил, что Крым признают российским
Елена Афонина - с главными темами дня
Путин и Трамп наконец встретились, Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, Порошенко заявил, что Крым признают российским
Главные темы:
- На полях саммита G20 в Осаке прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров России и США продлились полтора часа. Президенты заявили, что в улучшении отношений Кремля и Вашингтона заинтересован весь мир.
Похлопал по плечу, первым протянул руку и постоянно улыбался. Поведение Дональда Трампа на встрече с Путиным проанализировал профайлер Алесей Филатов. Он отметил, что российский лидер держался более свободно, в отличие от американского коллеги.
- В Донецке мирный житель попал под обстрел украинской артиллерии. 53-летний мужчина получил осколочное ранение. ВСУ открыли огонь из минометов калибра 120 миллиметров - сообщили в пресс-службе ДНР.
Пока украинские силовики бомбят донецкие села, в Минске готовятся к передаче военнопленных. Власти самопровозглашенных республик Донбасса выдадут Киеву четырёх осужденных.
- Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возращение Москвы в ПАСЕ шагом к признанию Крыма российским.
- В Госдуме положительно отнеслись к отказу от доллара в расчётах с Китаем. Как рассказал председатель комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, переход к национальным валютам обеспечит безопасность сделок между странами.
- Минкомсвязи обяжет производителей смартфонов устанавливать российское программное обеспечение. По данным газеты "Ведомости", в министерстве разработали поправки в закон о связи.
Чиновники предлагают поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков.
- Туристов, собравшихся на море, волны сегодня встречают уже в Шереметьеве. И не факт, что все улетят в долгожданный отпуск. Пассажиры не могут добраться к столичному аэропорту - подъезд к нему затопило из-за сильного ливня.