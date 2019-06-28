СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-28T14:24:43+03:00

Путин и Трамп наконец встретились, Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, Порошенко заявил, что Крым признают российским 00:00 00:00

Главные темы:

- На полях саммита G20 в Осаке прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров России и США продлились полтора часа. Президенты заявили, что в улучшении отношений Кремля и Вашингтона заинтересован весь мир.

Похлопал по плечу, первым протянул руку и постоянно улыбался. Поведение Дональда Трампа на встрече с Путиным проанализировал профайлер Алесей Филатов. Он отметил, что российский лидер держался более свободно, в отличие от американского коллеги.

- В Донецке мирный житель попал под обстрел украинской артиллерии. 53-летний мужчина получил осколочное ранение. ВСУ открыли огонь из минометов калибра 120 миллиметров - сообщили в пресс-службе ДНР.

Пока украинские силовики бомбят донецкие села, в Минске готовятся к передаче военнопленных. Власти самопровозглашенных республик Донбасса выдадут Киеву четырёх осужденных.

- Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возращение Москвы в ПАСЕ шагом к признанию Крыма российским.

- В Госдуме положительно отнеслись к отказу от доллара в расчётах с Китаем. Как рассказал председатель комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, переход к национальным валютам обеспечит безопасность сделок между странами.

- Минкомсвязи обяжет производителей смартфонов устанавливать российское программное обеспечение. По данным газеты "Ведомости", в министерстве разработали поправки в закон о связи.

Чиновники предлагают поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков.

- Туристов, собравшихся на море, волны сегодня встречают уже в Шереметьеве. И не факт, что все улетят в долгожданный отпуск. Пассажиры не могут добраться к столичному аэропорту - подъезд к нему затопило из-за сильного ливня.