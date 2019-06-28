СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-28T15:40:07+03:00

Скрипали раздора. Мэй встретилась с Путиным на G20 и наговорила гадостей. А Медведев запретил держать дома медведей 00:00 00:00

Главные темы:

- На полях саммита G20 в Осаке Владимир Путин встретился с Терезой Мэй. Уходящий британский премьер заявила российскому лидеру о том, что нормализация отношений двух стран невозможна, пока есть угрозы Лондону и его союзникам.

- Следственный комитет выясняет причины гибели двух человек в Иркутской области. Во время самостоятельной эвакуации из затопленного района, течением унесло лодку с людьми.

- В России утверждён список запрещённых к содержанию дома животных. Вне закона оказались медведи, волки, тигры, львы и гиены. Любителям птиц придется отказаться от соседства с пингвинами, страусами и соколами. Под запрет также попали некоторые виды змей, крокодилов, черепах.

- Владимир Кузнецов, известный как пранкер Вован, идет в политику. Он объявил об участии в осенних выборах в Мосгордуму. Баллотироваться Кузнецов будет на пятом округе: Щукино, Хорошево-Мнёвники, Филевский парк. Кандидат называет себя народным.

- Пьяные водители надолго станут пешеходами. В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде.

Теперь если в аварии погиб человек, пьяный автомобилист проведёт за решёткой от 5 до 12 лет - тогда как раньше максимальное наказание было 7 лет лишения свободы. Если же жертвами ДТП стали двое и более человек, тюремный срок для водителя составит от 8 до 15 лет, вместо максимальных 9-ти.