2019-06-28T15:40:07+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Скрипали раздора. Мэй встретилась с Путиным на G20 и наговорила гадостей. А Медведев запретил держать дома медведей

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Скрипали раздора. Мэй встретилась с Путиным на G20 и наговорила гадостей. А Медведев запретил держать дома медведей

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Главные темы:

- На полях саммита G20 в Осаке Владимир Путин встретился с Терезой Мэй. Уходящий британский премьер заявила российскому лидеру о том, что нормализация отношений двух стран невозможна, пока есть угрозы Лондону и его союзникам.

- Следственный комитет выясняет причины гибели двух человек в Иркутской области. Во время самостоятельной эвакуации из затопленного района, течением унесло лодку с людьми.

- В России утверждён список запрещённых к содержанию дома животных. Вне закона оказались медведи, волки, тигры, львы и гиены. Любителям птиц придется отказаться от соседства с пингвинами, страусами и соколами. Под запрет также попали некоторые виды змей, крокодилов, черепах.

- Владимир Кузнецов, известный как пранкер Вован, идет в политику. Он объявил об участии в осенних выборах в Мосгордуму. Баллотироваться Кузнецов будет на пятом округе: Щукино, Хорошево-Мнёвники, Филевский парк. Кандидат называет себя народным.

- Пьяные водители надолго станут пешеходами. В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде.

Теперь если в аварии погиб человек, пьяный автомобилист проведёт за решёткой от 5 до 12 лет - тогда как раньше максимальное наказание было 7 лет лишения свободы. Если же жертвами ДТП стали двое и более человек, тюремный срок для водителя составит от 8 до 15 лет, вместо максимальных 9-ти.

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