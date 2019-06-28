СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-28T20:43:20+03:00

Тбилиси не будет предоставлять никаких юридических гарантий безопасности российских туристов 00:00 00:00

Замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил РИА Новости, что Тбилиси не будет предоставлять никаких юридических гарантий безопасности российских туристов.

По его мнению, путешественникам из России ничто не угрожает, поэтому документальных подтверждений не требуется. Вопрос о юридическом оформлении гарантий безопасности он назвал «ненормальным» и отметил, что их давно предоставили.