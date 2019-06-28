2019-06-28T22:05:51+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Трамп улыбается, Мэй ругается, Макрон на «ты» обращается. Удивительные встречи Путина на саммите G20

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Трамп улыбается, Мэй ругается, Макрон на «ты» обращается. Удивительные встречи Путина на саммите G20

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Главные темы:

- В Осаке завершился первый день саммита "большой двадцатки". Одно из ключевых событий - встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент России также пообщался с лидерами Франции, Великобритании, Южной Кореи и стран БРИКС.

Приглашение Дональду Трампу на празднование юбилея Великой Победы, которое пройдет в следующем году, Москва направит в ближайшие дни - об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кремль также прокомментировал итоги встречи двух лидеров. По словам Пескова, Москва увидела желание американского лидера улучшить ситуацию в торгово-экономическом сотрудничестве.

А вот встреча Путина с Терезой Мэй на полях саммита G20 проходила без улыбок и шуток. Премьер-министр Великобритании заявила, что нормализации отношений между странами не будет до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других государств, дезинформацию и кибератаки.

- МЧС эвакуируют город Тулун в Иркутской области из-за паводков - сильные дожди в регионе не прекращаются уже несколько дней, из берегов вышла река Ия. Подтопленными оказались почти 900 жилых домов, повреждены линии электропередач. В городе не работает автостанция, также приостановлено движение общественного транспорта.

- Украинцы, которых освободили власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассказали, что рады вернуться на Родину. Но все может быть не так позитивно. Не исключено, что против них Киев уже завел уголовные дела - считает заместитель председателя союза ветеранов Афганистана, бывший сотрудник ГРУ Владимир Кошелев.

- В России ликвидировали финансовую пирамиду. Мошенники промышляли в нескольких регионах. Ущерб от их деятельности оценивают больше чем в миллиард рублей. Подозреваемые предлагали людям вкладывать деньги, обещая высокую прибыль — до 36% годовых.

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