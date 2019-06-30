2019-06-30T13:45:50+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Вода продолжает прибывать в Иркутской области - в пунктах временного размещения давка, Трамп снова встретился с Ким Чен Ыном, Роструд напомнил о правилах ухода в отпуск

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Вода продолжает прибывать в Иркутской области - в пунктах временного размещения давка, Трамп снова встретился с Ким Чен Ыном, Роструд напомнил о правилах ухода в отпуск

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Главные темы:

- В ближайшие часы уровень воды в трех реках Иркутской области может вновь подняться - об этом сообщают в МЧС. В среднем, уровень превысит критическую отметку на 2 метра и поднимется до 7,5 метров! МЧС обратилось к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности - заблаговременно узнать адреса пунктов размещения, зарядить мобильные телефоны и покинуть дома, попадающие в зону затопления.

В пунктах временного размещения давка - все пытаются получить продукты, вещи и воду. Причем, пришли не только те, кто лишился крова и но и жители домов, которые пока еще целы.

На место ЧС прилетел Владимир Путин и потребовал незамедлительно начать выдачу денег и документов пострадавшим.

- Не грузи меня, а то уеду! У водителей большегрузных автомобилей будут отнимать права и сами машины, если они будут ездить с перевесом.

- Роспотребнадзор после всей истории, связанной с Грузией усилил свою бдительность. Правда, на этот раз речь не о вине или минералке. Ведомство решило досмотреть рейс из Батуми, который приземлился в Москве. Из-за чего почти лишний час люди оставались в самолете.

Роспотребнадзор уверяет - никакой политики. На борту был ребенок с температурой 38. Ему вызвали врача и поставили диагноз - фарингит.

- Пока Владимир Путин координировал работе властей в Иркутской области, пострадавшей от паводков, президент США Дональд Трамп, сразу после саммита "большой двадцатки", отправился на встречу со своим северокорейским другом - с Ким Чен Ыном. Впервые в истории Американский президент оказался на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.

Стороны договорились о формировании команд для возобновления переговоров между Соединёнными Штатами и КНДР. В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что его встреча с Трампом сигнализирует о возможности дальнейших контактов «в любое время».

- Роструд напомнил о правилах ухода в отпуск. Например, работодатель не может самостоятельно разделять ежегодно оплачиваемые отпуска своих сотрудников или выбирать дату отдыха.

- В Европе от жары погибли 8 человек. Во Франции, Италии и Испании температура достигла 40-ка градусов. Есть угроза лесных пожаров.

Пока Европа борется с пеклом, центральная Россия укутывается из-за холодов. Погода в Москве побила рекорд за 70 лет наблюдений. Температура составила 11 градусов Цельсия. Отмечается, что нормой для этого времени года - 22-23 градуса.

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В студии: Валентин АЛФИМОВ
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