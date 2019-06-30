2019-06-30T14:12:51+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

В Черное море вошел американский корабль с ракетами, достающими до Москвы. Российские клубы готовятся к Чемпионату страны по футболу

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

В Черное море вошел американский корабль с ракетами, достающими до Москвы. Российские клубы готовятся к Чемпионату страны по футболу

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Главные темы:

- Американский эсминец "Карни" вошел в Черное море. Корабль примет участие в военно-морских учениях, которые стартуют 1 июля. Отрабатывать маневры, вместе с США будут военные из 18 стран. Задействуют 32 корабля и 24 самолета.

- Российские клубы готовятся к Чемпионату страны по футболу. Готовятся по-разному, в том числе и играют турниры. Сейчас в Австрии проходит кубок матч-премьер. Там участвуют лидеры нашего чемпионата Спартак, ЦСКА, Ростов и Краснодар.

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