СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-30T14:12:51+03:00

В Черное море вошел американский корабль с ракетами, достающими до Москвы. Российские клубы готовятся к Чемпионату страны по футболу 00:00 00:00

Главные темы:

- Американский эсминец "Карни" вошел в Черное море. Корабль примет участие в военно-морских учениях, которые стартуют 1 июля. Отрабатывать маневры, вместе с США будут военные из 18 стран. Задействуют 32 корабля и 24 самолета.

- Российские клубы готовятся к Чемпионату страны по футболу. Готовятся по-разному, в том числе и играют турниры. Сейчас в Австрии проходит кубок матч-премьер. Там участвуют лидеры нашего чемпионата Спартак, ЦСКА, Ростов и Краснодар.