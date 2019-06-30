СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-30T15:56:01+03:00

Мародеры начали грабить затопленные дома в Иркутской области, исследователи выяснили, где в России самая дешевая и дорогая коммуналка 00:00 00:00

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- Уровень воды в реке Ия, которая затопила больше 800 жилых домов, будет снижаться два дня - об этом сообщает МЧС.

Наиболее сложная обстановка остается в городе Тулун - там отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса. За прошедшие сутки уровень воды снизился на метр, но все равно превышает критическую отметку. Глубина - 12 метров, вместо максимальных семи. Силы властей и спасателей брошены на организацию жизнеобеспечения населения.

- Опубликован рейтинг расходов на услуги ЖКХ в России. Оказалось, что меньше всех платят жители Дагестана, Тувы и Ингушетии - таковы результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети "ФинЭкспертиза".

Россияне, проживающие Дагестане, в среднем, ежемесячно тратили в прошлом году 457 рублей за одного человека, в Туве — 478, а в Ингушетии — 488.

А вот самые дорогие услуги ЖКХ на севере и столице. Так, жителям Магаданской области выставили квитанции на три с половиной тысячи рублей за одного человека. Чуть дешевле в Камчатском крае - 3 400. В Мурманской области - три ровно. Ближе к четырем тысячам платят жители Москвы.