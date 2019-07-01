Циркуляр о "кухаркиных детях", первый телефон в Москве, премьера "Терминатора 2. Судный день" и убийство Михаила Круга
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Циркуляр о "кухаркиных детях", первый телефон в Москве, премьера "Терминатора 2. Судный день" и убийство Михаила Круга
1 июля. В этот день в разные годы:
1887 год - издан циркуляр о "кухаркиных детях": запрет на обучение детей низшего сословия.
1882 год - открытие первой телефонной сети в Москве.
1929 год - появление морячка Папая.
1936 год - Гитлерюгенд становится государственной организацией.
1991 год - премьера фильма "Терминатор 2. Судный день".
2002 год - убийство Михаила Круга.