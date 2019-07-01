2019-07-01T11:23:49+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Циркуляр о "кухаркиных детях", первый телефон в Москве, премьера "Терминатора 2. Судный день" и убийство Михаила Круга

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Циркуляр о "кухаркиных детях", первый телефон в Москве, премьера "Терминатора 2. Судный день" и убийство Михаила Круга

00:00
00:00

1 июля. В этот день в разные годы:

1887 год - издан циркуляр о "кухаркиных детях": запрет на обучение детей низшего сословия.

1882 год - открытие первой телефонной сети в Москве.

1929 год - появление морячка Папая.

1936 год - Гитлерюгенд становится государственной организацией.

1991 год - премьера фильма "Терминатор 2. Судный день".

2002 год - убийство Михаила Круга.

Скачать передачу [mp3, 27.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Одну из сестер Хачатурян признали психически невменяемой
Зеленский потребовал наказать главу МИда за несогласованные ответы России
«Тюрьма меня ничему не научила»: Кокорин о своем наказании
Хафтар предупредил о начале авиаударов по военным объектам в Триполи
Оперная певица из Грузии извинилась за концерты в России
Сервисы поиска попутчиков обяжут подчиняться правилам Минтранса
В России к долгостроям отнесли 188 тысяч квартир
Россияне стали больше доверять банкам, но брать кредиты не спешат
В Госдуме обсудят запрет частных камер фиксации нарушений ПДД
Встреча ради встречи никому не нужна - Песков о контакте Путина и Зеленского
Косачев назвал основные направления работы России в ПАСЕ
Ученые назвали заболевание повышающее риск развития рака
Песков уличил Катамадзе в незнании политики
Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»
В Польше появится центр подготовки для американских солдат
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Главный редактор WikiLeaks рассказал о страданиях Ассанжа
Новые правила продажи молочных продуктов поддержали в союзе потребителей