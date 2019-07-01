2019-07-01T14:46:12+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

В Восточной Сибири ликвидируют последствия паводка, Минтранс берет под контроль БлаБлаКар, нововведения в жизни россиян

Елена Афонина с главными новостями дняЕлена Афонина с главными новостями дня

Елена Афонина с главными новостями дня

В Восточной Сибири ликвидируют последствия паводка, Минтранс берет под контроль БлаБлаКар, нововведения в жизни россиян

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Главные темы:

- Число погибших из-за паводка в Иркутской области увеличилось до семи. Девять человек числятся пропавшими без вести. Более 100 пострадавших находятся в больницах. Всего из зоны бедствия эвакуированы почти 1200 человек.

- В Госдуме хотят запретить частные камеры на дорогах. Депутаты также предложили правительству разработать правила по установке и использованию средств фото- видео-фиксации нарушений ПДД. Один из авторов законопроекта - председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что недобросовестные предприниматели, которые устанавливают камеры, пытаются лишь нажиться на штрафах, а не улучшить ситуацию на дорогах.

- В Следственном комитете считают, что медики из Калининграда умышленно убили младенца для экономии ресурсов больницы. Следствие ужесточило обвинение главврачу местного роддома Елене Белой, а также анестезиологу Элине Сушкевич.

- Минтранс будет регулировать совместные поездки в автомобилях. В ведомстве подготовили законопроект и поправки к действующим нормам для онлайн-агрегаторов. Крупнейшим из таких в России считается французский сервис Бла-бла-кар.

- С 1 июля вступают в силу несколько важных законодательных изменений. Нововведения коснутся большинства россиян – это сферы строительства, жилищно-коммунальных услуг, цен на топливо, ипотечных каникул и другого.

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