2019-07-01T15:11:45+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

В России усомнились в востребованности Нино Катамадзе, а власти Кипра заявили, что упавший с неба объект был российской ракетой

Елена Афонина с главными новостями дняЕлена Афонина с главными новостями дня

Елена Афонина с главными новостями дня

В России усомнились в востребованности Нино Катамадзе, а власти Кипра заявили, что упавший с неба объект был российской ракетой

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Главные темы:

- В России усомнились в востребованности Нино Катамадзе. Ранее грузинская певица сообщила в соцсетях, что отказывается выступать в нашей стране. Позднее она удалила русофобский пост, но волну комментариев уже было не остановить.

- Власти Кипра заявили, что упавший с неба объект был российской ракетой. Якобы, она выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Ирана. В качестве доказательства местные СМИ опубликовали фотографию, на которой видны обломки с надписями на русском языке.

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