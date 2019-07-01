СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-01T15:11:45+03:00

В России усомнились в востребованности Нино Катамадзе, а власти Кипра заявили, что упавший с неба объект был российской ракетой 00:00 00:00

Главные темы:

- В России усомнились в востребованности Нино Катамадзе. Ранее грузинская певица сообщила в соцсетях, что отказывается выступать в нашей стране. Позднее она удалила русофобский пост, но волну комментариев уже было не остановить.

- Власти Кипра заявили, что упавший с неба объект был российской ракетой. Якобы, она выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Ирана. В качестве доказательства местные СМИ опубликовали фотографию, на которой видны обломки с надписями на русском языке.