СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-01T15:39:10+03:00

В 10 городах миллиониках превышен рост тарифов на ЖКХ, а больше половины россиян предпочитают телевизор, а не театр 00:00 00:00

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- Пострадавшим жителям Иркутской области выдано 49 паспортов взамен утерянных. Сотрудники миграционных подразделений круглосуточно дежурят в пунктах временного размещения.

- В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова разъяснить певице аспекты обострения отношений России и Грузии.

- Ответственные за гей-сцену на форуме "Таврида" получили заслуженное наказание. Депутат Госдумы Виталий Милонов, рассказал, что речь идёт не о режиссёре постановки, а о тех, «кто их допустил на сцену». На закрытии молодежного форума "Таврида" в Крыму театральная лаборатория "Гоголь-скул" представила постановку с однополыми поцелуями. Этот спектакль вызвал шквал критики в социальных сетях.

- В 10 городах-миллионниках России превышен реальный рост тарифов на коммунальные услуги - об этом сообщили в институте проблем монополии. Плата за ЖКХ в Красноярске , Омске, Ростове- на-Дону, Екатеринбурге и Воронеже выросла примерно на 9 %. В Волгограде - на 8%. А в Самаре, Челябинске, Казани и Новосибирске - почти на 6%.

- Больше половины россиян не ходят в театры, а предпочитают смотреть телевизор. Таковы результаты опроса "Левада-центра". 53% респондентов признались, что каждый день смотрят фильмы или сериалы на ТВ. 36% опрошенных - любят встречаться с друзьями или ходить в гости. Самый непопулярный способ проведения досуга у россиян - посещение концертов, музеев, выставок и театров. По данным "Левады-центра" 47% россиян никогда не ходят в рестораны, кафе и бары. Но, хотя бы раз в месяц посещают заведения общепита. Кроме того, 28% респондентов признались, что не читают литературу. 13% делают это раз в год, и только 14% — открывают книги каждый день.