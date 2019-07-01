СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-01T21:34:54+03:00

Паводки в Сибири начались из-за дождей и вырубки лесов, Иван Голунов опубликовал своё расследование и цены на бензин стали повышаться 00:00 00:00

Главные темы:

- Число погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 12 человек. Более ста пострадавших находятся в больницах. Всего из зоны бедствия эвакуированы почти 1200 жителей. В некоторых затопленных районах уже начались восстановительные работы. Большая вода вслед за Иркутском пришла в Красноярский край. Из-за паводков эвакуировали жителей Канска.

- Паводки в Восточной Сибири начались из-за обильных ливней, которые выпали в высокогорье. Синоптики отмечают, что сильные осадки в горах быстро приводят к тому, что реки наполняются и выходят из берегов. Однако ситуацию усугубила и вырубка лесов в регионах, - подчеркнул эколог Дмитрий Миронов.

- Журналист Иван Голунов опубликовал первое - после своего ареста - расследование. Именно над ним корреспондент "Медузы" работал перед своим задержанием и именно о нём говорил, когда утверждал, что дело против него сфабриковано - и он знает, кто заказчики. Статья вышла под названием «Кто владеет московскими кладбищами». Голунов, а также коллеги из других СМИ (а там больше 10-ти изданий, в том числе РБК, Ведомости, Форбс, Новая газета, БиБиСи) пишут о том, как контроль над столичным ритуальным рынком перешел к бизнесменам из Ставрополья.

- Цены на бензин вновь пошли вверх. С июля прекратилось соглашение о заморозке цен на топливо, которое было принято правительством и нефтяными компаниями в январе. По документу, нефтяники не допускали дефицита топлива на внутреннем рынке, а экспортные потери им компенсировало государство. Теперь кабмин рассчитывает, что цены на бензин не поднимутся выше уровня инфляции благодаря заградительным пошлинам на нефтепродукты.

- В России вступили в силу новые правила продажи молока. Как указано в постановлении правительства, теперь натуральная продукция должна стоять на полках магазинов отдельно от упаковок с заменителями молочного жира.