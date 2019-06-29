2019-06-29T16:24:02+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Пожар в театре "Глобус", первый полет Боинга, отъезд Федора Шаляпина из России, открытие памятника Маяковскому

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Пожар в театре "Глобус", первый полет Боинга, отъезд Федора Шаляпина из России, открытие памятника Маяковскому

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29 июня. В этот день в разные годы:

1613 год - сгорает театр "Глобус" в Лондоне.

1916 год - первый полет самолета компании "Боинг"

1922 год - уезжает из России Федор Шаляпин.

1958 год - в Москве открывается памятник Владимиру Маяковскому.

1955 год - на первые строчки хит-парада в Америке попадает "Рок вокруг часов" Билла Хейли

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