Пожар в театре "Глобус", первый полет Боинга, отъезд Федора Шаляпина из России, открытие памятника Маяковскому
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Пожар в театре "Глобус", первый полет Боинга, отъезд Федора Шаляпина из России, открытие памятника Маяковскому
29 июня. В этот день в разные годы:
1613 год - сгорает театр "Глобус" в Лондоне.
1916 год - первый полет самолета компании "Боинг"
1922 год - уезжает из России Федор Шаляпин.
1958 год - в Москве открывается памятник Владимиру Маяковскому.
1955 год - на первые строчки хит-парада в Америке попадает "Рок вокруг часов" Билла Хейли