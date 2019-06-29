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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Путин доволен результатами G20, правительство поможет пострадавшим от паводка, в Коврове в пятиэтажке взорвался газ

Антон Челышев - с главными темами дняАнтон Челышев - с главными темами дня

Антон Челышев - с главными темами дня

Путин доволен результатами G20, правительство поможет пострадавшим от паводка, в Коврове в пятиэтажке взорвался газ

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Главные темы:

- Владимир Путин доволен результатами встречи Большой двадцатки. В японской Осаке завершился саммит G20. Президент России назвал четыре основных направления, по которым удалось достичь договорённостей - это вопросы экологии, терроризма в интернете, искусственного интеллекта и всемирной торговли.

Удачно прошли не только переговоры России и США. Дональд Трамп также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Они договорились решить спорные торговые вопросы, американский президент пообещал больше не повышать пошлины на китайские товары. Да и Си подчеркнул, что конфронтация приводит только к убыткам с обеих сторон.

- Правительство России пообещало финансовую помощь иркутянам, пострадавшим от подтопления. В Иркутской области уже несколько дней сохраняется критическая ситуация из-за паводков. Из села Тулун эвакуированы пятьсот человек, подтопление угрожает ещё трём районам.

А дожди, тем временем, пришли и в Центральную Россию. Погода бьёт антирекорды - показатели в 10-15 градусов последний раз фиксировали 70 лет назад. Как долго это продлится, рассказывает эксперт центра погоды Фобос, Евгений Тишковец.

- Прокуратура Владимирской области начала проверку после взрыва газа в жилом доме города Коврова. Ночью в пятиэтажке раздался хлопок, а после начался пожар. Один человек погиб, ещё 10 пострадали.

По версии следователей, взрыв не был случайным. Жилец дома накануне вернулся с лечения в психоневрологическом диспансере и повздорил с отцом.

- Би-би-си назвала имя третьего якобы подозреваемого в отравлении Скрипалей. Британское СМИ считает, что в деле замешаны сотрудники ГРУ Мишкин и Чепига (также известные как Петров и Боширов), а руководил ими, по версии Би-би-си, некий Денис Сергеев, который приехал в Лондон на два дня.

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