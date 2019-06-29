СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-29T15:05:14+03:00

Корейко обзавидовался! Полковник ФСБ помог «Комсомолке» подсчитать, сколько денег скрывают подпольные миллиардеры 00:00 00:00

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- Если вытрясти заначки коррупционеров - всей страной полетим на Мальдивы. К такому выводу пришли корреспонденты "Комсомольской правды", которые вместе с полковником ФСБ подсчитали, сколько денег скрывают подпольные миллиардеры.

Образ Корейко из романа Ильфа и Петрова сейчас не даром всплыл у вас в голове. Многие современные коррупционеры действуют именно так - всё награбленное хранят наличкой дома. Вспомните полковника Захарченко, у которого целая квартира была забита деньгами, или последний случай - фсбшник Черкалин, задержанный с 12 миллиардами рублей.

Связано это с тем, что Центробанк стал гораздо жестче противодействовать отмыванию преступных денег. Плюс к этому чиновников и правоохранителей вынудили аккуратно декларировать свои доходы и расходы, да еще и прилагать при этом справки из банков.

- Грузины просят Путина возобновить авиасообщение между Москвой и Тбилиси. Глава грузинской диаспоры в России написал президенту открытое письмо. Политический обозреватель "Комсомолки" Александр Гришин скептически отнёсся к этой просьбе.