Основание Владивостока, исчезновение Амелии Эрхарт, премьера фильма "Весна", последний съезд КПСС
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Основание Владивостока, исчезновение Амелии Эрхарт, премьера фильма "Весна", последний съезд КПСС
2 июля. В этот день в разные годы:
1860 год - основан Владивосток.
1937 год - исчезновение Амелии Эрхарт, первой женщины пилота, совершившей кругосветный перелет.
1947 год - премьера фильма "Весна" с Любовью Орловой.
1990 год - начинает свою работу XXVIII съезд КПСС.
1967 год - Джон Леннон и Йоко Оно выпускают совместный альбом.