2019-07-03T12:40:49+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Основание Владивостока, исчезновение Амелии Эрхарт, премьера фильма "Весна", последний съезд КПСС

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Основание Владивостока, исчезновение Амелии Эрхарт, премьера фильма "Весна", последний съезд КПСС

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2 июля. В этот день в разные годы:

1860 год - основан Владивосток.

1937 год - исчезновение Амелии Эрхарт, первой женщины пилота, совершившей кругосветный перелет.

1947 год - премьера фильма "Весна" с Любовью Орловой.

1990 год - начинает свою работу XXVIII съезд КПСС.

1967 год - Джон Леннон и Йоко Оно выпускают совместный альбом.

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