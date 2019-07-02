СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-02T12:18:16+03:00

Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня

Стихия отступает: вода уходит из Иркутской области и Красноярского края, наделав бед 00:00 00:00

Главные темы:

- Стихия отступает: вода уходит из Иркутской области и Красноярского края, наделав бед. Сейчас главный вопрос - почему они случились? Разбираем версию о том, что реки поднялись из-за вырубки лесов.

- Более половины россиян не ходят в музеи и театры, показал опрос.

- "Русский, уважай себя!" Симоньян обратилась к жителям России после оскорбительных заявлений грузинских певиц.

- Толстой сожалеет об отказе делегации Грузии участвовать в форуме «Развитие парламентаризма».

- Фильм Донбасс. Окраина режиссера Рената Давлетьярова - посмотрели чуть больше 330 тысяч человек. Почему фильм «Донбасс» оказался на окраине внимания?

- Кабмин поддержал законопроекты о цифровом профиле и электронной подписи.

- Можно всё? Пугачева и Галкин подъехали к поезду "Москва-Рига" на люксовой иномарке. Видеозапись об этом выложили поклонники. РЖД теперь проверит действия сотрудников вокзала.

- Почему из Крыма не выходит нашего Лазурного берега? Продать современному туристу советский сервис и космические цены можно только однажды

- Коридоры власти.

- Власти Чехии аннулировали разрешение на полеты для "Аэрофлота" и "Победы".

- Вышло скандальное расследование Голунова. Предположительно, именно из-за этого расследования Голунова попытались засадить за решетку.

- Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.