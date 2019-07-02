СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-02T13:46:44+03:00

Вода в Тулуне Иркутской области стоит на 2 метра выше критической отметки, губернатор Красноярского края попросил жителей затопленных участков не качать права 00:00 00:00

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- Уровень воды в реке Ия, которая затопила город Тулун в Иркутской области, снизился до девяти метров. Это на два метра больше критической отметки. Также увеличилось число пошибших - паводок унес жизни 14-ти человек, судьба еще 13-ти остается неизвестной.

Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в населенных пунктах Красноярского края. Там затоплены больше 100 дачных участков, но уровень воды начал постепенно снижаться.

Жители подтопленного Канска пытались качнуть права - по крайней мере так считает губернатор Красноярского края Александр Ус. Во время визита в город глава региона жестко отреагировал на вопрос местной жительницы о состоянии дорог при наводнении.

- Владимир Путин примет участие в форуме "Реки России" в Тверской области. Президенту представят проект строительства траспортно-пересадочного узла и речного порта "Завидово".

- Правительство предложило защитить генетические данные россиян. Соответствующий законопроект был направлен в Госдуму.

Кабмин предлагает отнести к персональным данным генетическую информацию, которая дает дополнительные сведения о человеке, такие как: состояние здоровья, образ жизни, особенности поведения и прочее.

Сведения о геноме человека могут быть интересны широкому кругу мошенников и требуют защиты на законодательном уровне, - считает зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

- Мясо может подорожать на 10%. Повышение цен произойдет, если импортерам кормовых добавок доначислят НДС за последние три года.

В национальном кормовом союзе отмечают, что 60 процентов от себестоимости продукции - цена корма. Но это не единственный фактор, утверждает заместитель председателя комитета Московской торгово - промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.