Больше половины россиян намерены работать в отпуске, а всех подростков проверят на наркотики
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Больше половины россиян намерены работать в отпуске, а всех подростков проверят на наркотики
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- Больше половины россиян намерены работать в отпуске - таковы результаты опроса, проведенного сервисом Работа.ру. 56% респондентов заявили, что не хотят выпадать из рабочего процесса, поэтому будут регулярно проверять корпоративную почту, общаться с коллегами и выполнять свои должностные обязанности.
Отказ от отдыха может обернуться негативными последствиями, прежде всего, для здоровья - рассказал Радио «Комсомольская правда» психолог Артур Гараганов.
- Российских студентов и школьников в обязательном порядке проверят на наркотики. Соответствующий законопроект разработало Министерство здравоохранения. Исследования будут включать в себя анализ на опиоиды, канабис, кокаин и синтетические вещества. Планируется, что изменения коснутся плановых медосмотров.
Изменения будут введены в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств, - пояснил Радио «Комсомольская правда» главный нарколог России Евгений Алексеевич Брюн.