СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-02T15:38:33+03:00

Больше половины россиян намерены работать в отпуске, а всех подростков проверят на наркотики 00:00 00:00

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- Больше половины россиян намерены работать в отпуске - таковы результаты опроса, проведенного сервисом Работа.ру. 56% респондентов заявили, что не хотят выпадать из рабочего процесса, поэтому будут регулярно проверять корпоративную почту, общаться с коллегами и выполнять свои должностные обязанности.

Отказ от отдыха может обернуться негативными последствиями, прежде всего, для здоровья - рассказал Радио «Комсомольская правда» психолог Артур Гараганов.

- Российских студентов и школьников в обязательном порядке проверят на наркотики. Соответствующий законопроект разработало Министерство здравоохранения. Исследования будут включать в себя анализ на опиоиды, канабис, кокаин и синтетические вещества. Планируется, что изменения коснутся плановых медосмотров.

Изменения будут введены в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств, - пояснил Радио «Комсомольская правда» главный нарколог России Евгений Алексеевич Брюн.