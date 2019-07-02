СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-02T17:46:04+03:00

Полиция объявит предостережение 00:00 00:00

Кабмин поддержал законопроект о праве полиции объявлять предостережения. По действующему законодательству официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона могут объявлять только сотрудники ФСБ и органов прокуратуры.

Как рассказал один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, многие правонарушители не нарушили бы закон, если бы их вовремя предупредили.