Полиция объявит предостережение
Как рассказал один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, многие правонарушители не нарушили бы закон, если бы их вовремя предупредили
Полиция объявит предостережение
Кабмин поддержал законопроект о праве полиции объявлять предостережения. По действующему законодательству официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона могут объявлять только сотрудники ФСБ и органов прокуратуры.
Как рассказал один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, многие правонарушители не нарушили бы закон, если бы их вовремя предупредили.