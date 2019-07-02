2019-07-02T21:15:52+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

14 моряков погибли в Баренцевой море, в Иркутской области продолжают находить спасшихся от паводка, россияне стали меньше верить магам, колдунам и астропрогнозам

Валентин Алфимов подводит информационные итоги дняВалентин Алфимов подводит информационные итоги дня

Валентин Алфимов подводит информационные итоги дня

14 моряков погибли в Баренцевой море, в Иркутской области продолжают находить спасшихся от паводка, россияне стали меньше верить магам, колдунам и астропрогнозам

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Главные темы:

- 14 моряков погибли на российском глубоководном аппарате. В Минобороне сообщили, что на судне вспыхнул пожар, экипаж отравился продуктами горения. Сейчас подлодка отбуксирована на военно-морскую базу Североморска.

- Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей Канска за резкие слова. Наталья Овчинникова рассказала журналистам "Комсомольской правды", что губернатор лично позвонил ей, попросил прощения и отчитался о проделанной работе.

- Четверо из 17 пропавших без вести в Иркутской области найдены живыми. Судьба еще 13 человек остается неизвестной. Спасатели продолжают поиски, обнаружено несколько тел - таким образом, число погибших из-за наводнения увеличилось до 18-ти человек.

- В Прагу снова можно летать. Минтранс Чехии разрешил полеты российских авиакомпаний до 7 июля. Республика пошла на этот шаг, потому что российская сторона предоставила "Чешским авиалиниям" временное разрешение на полеты по транссибирским маршрутам.

- Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту генетических данных россиян. Документ опубликован на сайте кабмина. Цель инициативы - соблюсти сохранность биометрических персональных данных. Теперь генетическую информацию нельзя будет разглашать так же, как сведения о профессии человека, его адрес, телефон и дату рождения.

- Российские курорты получат часть туристов, отказавшихся от поездки в Грузию - сообщили в Ростуризме. Привлекательными направлениями для отдыхающих в России стали Крым и Краснодарский край, - рассказал генеральный директор национальной туристической компании АЛЕАН Илья Уманский. По его словам, курорты черноморского края смогут заменить туристам поездку в Тбилиси и Батуми.

- В России стали меньше верить магам, колдунам и астрологическим прогнозам - такой результат получил ВЦИОМ. За последние 25 лет число верящих в лечение гипнозом сократилось почти на 40 процентов, а теорию о существовании НЛО разделяет каждый пятый опрошенный. Директор ВЦИОМа Валерий Федоров считает, что скепсис к эзотерике связан с социально - экономическим положением в стране.

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