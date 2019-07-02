В убийстве спецназовца ГРУ признался армянин, который уже месяц скрывается от полиции
Никита Белянкин служил в спецназе и дважды бывал в командировках в Сирии. Но погиб в Красногорске Московской областиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Теперь Оганес Айрапетян требует отпустить невиновных участников конфликта, после чего обещает сдаться
В убийстве спецназовца ГРУ признался армянин, который уже месяц скрывается от полиции
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В убийстве спецназовца ГРУ признался армянин, который уже месяц скрывается от полиции. Теперь Оганес Айрапетян требует отпустить невиновных участников конфликта, после чего обещает сдаться.