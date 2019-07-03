Первый выезд машины Карла Бенца, день рождения ГАИ, обращение Сталина к советскому народу и смерть Джима Моррисона
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Первый выезд машины Карла Бенца, день рождения ГАИ, обращение Сталина к советскому народу и смерть Джима Моррисона
3 июля. В этот день в разные годы:
1834 год - в Москве арестовывают кружок Герцена.
1886 год - Карл Бенц совершает первый выезд на автомобиле со скоростью 16 км в час.
1897 год - Станиславский и Немирович-Данченко решили создать народный театр, в последствии МХАТ.
1936 год - создание ГАИ.
1941 год - обращение Ссталина к советскому народу.
1971 год - смерть лидера и вокалиста группы "The Doors" Джима Моррисона.