2019-07-03T12:17:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первый выезд машины Карла Бенца, день рождения ГАИ, обращение Сталина к советскому народу и смерть Джима Моррисона

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в разные годыМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в разные годы

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Первый выезд машины Карла Бенца, день рождения ГАИ, обращение Сталина к советскому народу и смерть Джима Моррисона

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3 июля. В этот день в разные годы:

1834 год - в Москве арестовывают кружок Герцена.

1886 год - Карл Бенц совершает первый выезд на автомобиле со скоростью 16 км в час.

1897 год - Станиславский и Немирович-Данченко решили создать народный театр, в последствии МХАТ.

1936 год - создание ГАИ.

1941 год - обращение Ссталина к советскому народу.

1971 год - смерть лидера и вокалиста группы "The Doors" Джима Моррисона.

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