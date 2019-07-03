2019-07-03T12:01:43+03:00
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Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА

Версия гибели моряков на атомной подлодке АС-12 «Лошарик»: 14 подводников пожертвовали собой, спасая корабль

Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дняМихаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня

Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня

Версия гибели моряков на атомной подлодке АС-12 «Лошарик»: 14 подводников пожертвовали собой, спасая корабль

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Главные темы:

- Версия гибели моряков на атомной подлодке АС-12 «Лошарик»: 14 подводников пожертвовали собой, спасая корабль. Глубоководный аппарат мог загореться из-за включенного на всю катушку оборудования.

- Чехия - Россия: воздушное сообщение налажено до 7 июля... А что будет дальше?

- Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, в котором оценил отношение россиян к сверхъестественным явлениям, включая гипноз, наведение порчи, астрологические прогнозы и суеверия. Он показал снижение доверия россиян к сверхъестественным явлениям

- В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства. А в то же время в самом ГИБДД готовят ревизию правил дорожного движения.

- Большая вода отступает из Канска Красноярского края. Только за сутки уровень в реке Кан упал на 108 сантиметров, теперь он составляет 378 сантиметров.Однако вслед за Иркутской областью и Канском беда пришла в Покатеево, село в Абанском районе Красноярского края. (От него 135 километров по прямой до Канска). Здесь вышла из берегов река Бирюса. Она течет как раз со стороны Иркутской области, которая пережила большое наводнение…

- Правительство поддержало законопроект о расширении полномочий полиции. Законопроектом предлагается внести изменения в статью федерального закона «О полиции». Какого вида предостережения полагается объявлять гражданам и какие действия будут считаться недопустимыми, в проекте закона не уточняется.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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