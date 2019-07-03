СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-03T12:01:43+03:00

Версия гибели моряков на атомной подлодке АС-12 «Лошарик»: 14 подводников пожертвовали собой, спасая корабль 00:00 00:00

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- Версия гибели моряков на атомной подлодке АС-12 «Лошарик»: 14 подводников пожертвовали собой, спасая корабль. Глубоководный аппарат мог загореться из-за включенного на всю катушку оборудования.

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