2019-07-03T17:24:29+03:00
Инспектор гаджетов
Александр ТАГИРОВ

Кто и зачем делает летающие машины в России

Кто и зачем делает летающие машины в РоссииКто и зачем делает летающие машины в России

Александр Тагиров рассказывает про интересные отечественные разработки, на которых скоро будем летать в магазин за хлебом

Кто и зачем делает летающие машины в России

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34 года назад эксперименты доктора Эммета Брауна - главного героя фильма "Назад в будущее" - привели к тому, что человечество впервые отчетливо увидело, как могут выглядеть летающие автомобили. Правда пока только в рамках художественного фильма. Режиссер Роберт Земекис, создавший эту культовую картину, уже тогда фантазировал, что в 2015-ом почти все автомобилисты будут перемещаться по воздуху. Ну, судя по всему, с прогнозами он немного ошибся.

В 2019-ом можно уверенно сказать, что летающие автомобили - это уже не фантастика. А вполне реальный план на будущее, которое должно наступить в ближайшие годы. И даже в России.

На самом деле разработкой аэромашин сейчас занимаются более 30 компаний по всему миру. Среди них есть и мастодонты типа Airbus и Boeing, так и небольшие частные стартапы. За последние годы созданы десятки концептов и прототипов. Кто-то делает большие квадрокоптеры, кто-то - небольшие вертолеты и конвертопланы. Но все они используют распределенную электрическую тягу, которая лежит в основе нового технологического витка в воздушном транспорте.

Год назад российская компания Bartini представила модель летательного аппарата на Международном авиакосмическом салоне. Кстати, компания названа не в честь чего-то итальянского, а отсылает к советскому авиаконструктору Роберту Бартини, который был учителем Сергея Королева. Представленный аппарат вертикального взлета и посадки в финальной версии должен достигать скорость в 300 километров в час и преодолевать расстояние в 150 км.

Следующий этап в работе отечественных инженеров - это создание прототипа, который сначала позволит перевозить двух, а потом - четырех человек. Обещают это сделать максимум через два года.

Однако как в России, так и во многих других странах остается открытым вопрос законодательной базы и инфраструктуры. Чтобы пустить летающие машины и аэротакси в воздух - помимо разработок - нужно не упустить из виду еще много вещей. Например, обустроить посадочные площадки, организовать точки подзарядки и дозаправки и.. в конце концов, найти и обучить пилотов.

О возможных проблемах, с которыми мы неизбежно столкнемся в ближайшее время, рассказал президент мультиотраслевого центра промышленного дизайна и инноваций «АстраРосса дизайн» Владимир Пирожков.

Что ж, ждать осталось недолго. Возможно, летающие авто появятся в России действительно очень скоро.

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В студии: Андрей РЯБЦЕВ
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