СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-03T16:23:46+03:00

Голикова заявила о вымирании россиян, пекло в Европе теперь будет постоянно, в Москве и Петербурге быстрее всего растут зарплаты 00:00 00:00

Главные темы:

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофическом» снижении численности населения в России. Естественная убыль за последние 4 месяца составила почти 150 тысяч человек. По словам вице-премьера, многие регионы «в погоне за качественными показателями» искажали реальную статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин, таких как ДТП. Она подчеркнула, что в этой связи федеральные медицинские центры должны принимать активное участие в анализе ситуации.

- Ученые выяснили, что жителям Европы придется привыкнуть к аномальной жаре. Исследования показали, что высокие температуры станут нормой. В этом году столбики термометров на 4 градуса превышают показатели прошлого столетия.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов считает, что вспышки аномальной жары это признаки глобального потепления.

- Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20. Таковы данные МЧС. Власти региона обсуждают вопрос об объявлении траура. Режим ЧС продолжает действовать в нескольких районах. Подтопленными остаются почти 3 тысячи жилых домов. С подробностями наш корреспондент Яна Лисина.

- Названы города с самым высоким темпом роста зарплат. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Об этом рассказал пресс-секретарь сервиса объявлений "Авито" Никита Девятов.