Кенигсберг в Калининград, авария на советской субмарине К-19, в Москве - IV фестиваль "Музыканты за мир"
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Кенигсберг в Калининград, авария на советской субмарине К-19, в Москве - IV фестиваль "Музыканты за мир"
4 июля. В этот день в разные годы:
1862 год - учитель математики Чарльз Доджон впервые рассказал Алисе Лидделл сказку про рассеянного кролика.
1946 год - Кенигсберг переименовали в Калининград.
1961 год - авария на советской субмарине К-19.
2000 год - умирает Юрий Клинских солист группы "Сектор газа".
1987 год - в Москве проходит IV фестиваль "Музыканты за мир".