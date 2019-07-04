2019-07-04T17:11:48+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Кенигсберг в Калининград, авария на советской субмарине К-19, в Москве - IV фестиваль "Музыканты за мир"

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Кенигсберг в Калининград, авария на советской субмарине К-19, в Москве - IV фестиваль "Музыканты за мир"

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4 июля. В этот день в разные годы:

1862 год - учитель математики Чарльз Доджон впервые рассказал Алисе Лидделл сказку про рассеянного кролика.

1946 год - Кенигсберг переименовали в Калининград.

1961 год - авария на советской субмарине К-19.

2000 год - умирает Юрий Клинских солист группы "Сектор газа".

1987 год - в Москве проходит IV фестиваль "Музыканты за мир".

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