Минобороны опубликовало имена 14 погибших на подводной лодке. Разбираем главные версии произошедшего пожара
Михаил Антонов и Александра Кочнева обсуждают главные темы дня
Минобороны опубликовало имена 14 погибших на подводной лодке. Разбираем главные версии произошедшего пожара
Главное - вовремя:
- Минобороны опубликовало имена 14 погибших на подводной лодке. Разбираем главные версии произошедшего пожара.
- Владимир Путин отправился в Италию и Ватикан. Он встретится с Папой Римским, руководством Италии, а также может заскочить к старому другу Сильвио Берлускони. Простые итальянцы стали создавать в соцсетях группы в поддержку Путина, в которых пишут, что хотя бы на время в их стране появится нормальный президент.
- В Белгороде чиновников решили пересадить на бюджетные машины.
- «Save GAZ!»: рабочие ЯМЗ зачитали рэп против санкций США. Илья Бондаренко вместе с коллегами снял клип в поддержку родного предприятия.
- Путин объявил наводнение под Иркутском чрезвычайной ситуацией федерального характера. Ущерб от паводка в Иркутской области оценили в 29 млрд рублей.
- Законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.
- Россиян признали неспособными следить за расходами.
- Большинство жителей России устраивает работа предприятий жилищно-коммунальных служб. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
- Компанию Маслякова хотят через суд лишить права на бренд КВН.
- Возвращение блудного сыра: как отличить молочный натурпродукт от пальмовой подделки.
- Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод.
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