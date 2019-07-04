СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-04T13:46:13+03:00

Пожар на подлодке начался в аккумуляторном отсеке, уровень воды в Иркутской области может вновь подняться, россиянкам разрешат работать в мужских профессиях 00:00 00:00

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- Пожар в аккумуляторном отсеке подводной лодки стал основной причиной гибели 14-ти человек в Баренцевом море. Об этом Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. По словам министра обороны, оперативный штаб, созданный в Североморске, продолжает работу - для оценки объемов ремонта и сроков восстановления глубоководного аппарата привлечены конструкторы лодки. Шойгу добавил, что специальная группа работает также с семьями погибших. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал, что главная опасность пожара в аккумуляторном отсеке - дым, который невозможно удалить из подлодки до всплытия на поверхность.

- Уровень воды в Иркутской области может вновь подняться - об этом сообщают в МЧС. Спасатели прогнозируют превышение критической отметки на реке Иркут.

- Владимир Путин встретится с Папой Римским в Ватикане. Это первый официальный визит российского лидера в Евросоюз в этом году. Планируется, что Путин обсудит с главой каталической церкви ситуацию на Украине и в Венесуэле.

- Половина россиян возвращается на прежнее место работы при увеличении зарплаты. Таковы данные опроса портала Суперджоб. 45% респондентов получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились, и большинство из них не согласились. Причиной отказа стала маленькая зарплата.

- Пока одни гонятся за карьерой и большими зарплатами, других не соблазнишь огромными деньгами. В Челябинске пенсионерка вернула найденный миллион рублей. Баба Зина теперь местная знаменитость.

- Россиянкам разрешат работать в мужских профессиях. Минтруд сократит список запрещённых для женщин специальностей. В распоряжении РБК оказался проект приказа ведомства. Изменения вступят в силу уже со следующего года. Женщины смогут попробовать себя в роли машиниста электропоезда, заняться ремонтом автомобилей или нести службу на корабле.

- Священник из Челябинска не увидел ничего плохого в клипе группировки Ленинград на песню "Иисус". Поп - блогер Владимир Панарин на своем ютуб канале опубликовал разбор видеоролика. Новый хит Шнура никого не оскорбляет, но чтобы это понять, нужно быть внимательным зрителем - утверждает Панарин.