СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-04T22:01:01+03:00

Путин провел с Папой час, паспорта россиян станут электронными, Лолита развелась в 5-й раз 00:00 00:00

Главные темы:

- Владимир Путин в Ватикане встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Российский лидер приехал к итальянскому коллеге из Ватикана, где у него была аудиенция у Папы Римского.

- Трагедия на подводной лодке в Баренцевом море для начальника секретной войсковой части в Петергофе Александра Опарина стала не только военной потерей, но и личной бедой. Среди офицеров в пожаре на судне погиб и его родной сын Денис Опарин.

- Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 21.Судьба еще 15 человек остается неизвестной. Поисково-спасательные работы в пострадавших от паводка поселках продолжатся до полного схода воды и окончательного разбора всех завалов.

- Правительство утвердило концепцию электронного паспорта. Это будет пластиковая карта с чипом — на неё запишут личные данные гражданина. Кроме того, каждый человек сможет скачать приложение со всей информацией о паспорте на смартфон. Доступ к нему будут получать с помощью биометрии.

- В РПЦ обратят внимание на новый сериал Нетфликса о семье Николая Второго. Екатеринбургская епархия планирует присмотреться к ленте "Последние цари" из-за нехватки достоверных данных. Тем временем, зрители уже нашли ляпы в сериале.

- Лолита Милявская разводится. Дмитрий Иванов был пятым мужем певицы, с которым она прожила девять лет. Как написала Милявская у себя в Инстаграме, "наступила пора расстаться, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения". Певица отметила, что у нее был замечательный молодой муж и пожелала супругу всего самого лучшего. Лолита добавила: теперь будет жить одна и наслаждаться семьей и работой.