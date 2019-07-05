Арест Георгия Жжёнова, первый показ бикини, открытие Игр доброй воли и первая песня Элвиса Пресли
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Арест Георгия Жжёнова, первый показ бикини, открытие Игр доброй воли и первая песня Элвиса Пресли
5 июля. В этот день в разные годы:
1938 год - арест 23-летнего актера Георгия Жжёнова.
1946 год - первый показ купальника Бикини.
1950 год - застрелен сицилийский бандит Сальваторе Джулиано.
1984 год - 94-летний Вячеслав Молотов восстановлен в коммунистической партии.
1986 год - открытие Игр доброй воли в Москве.
1954 год - записана первая песня Элвиса Пресли.