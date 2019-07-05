2019-07-05T13:42:09+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Арест Георгия Жжёнова, первый показ бикини, открытие Игр доброй воли и первая песня Элвиса Пресли

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Арест Георгия Жжёнова, первый показ бикини, открытие Игр доброй воли и первая песня Элвиса Пресли

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5 июля. В этот день в разные годы:

1938 год - арест 23-летнего актера Георгия Жжёнова.

1946 год - первый показ купальника Бикини.

1950 год - застрелен сицилийский бандит Сальваторе Джулиано.

1984 год - 94-летний Вячеслав Молотов восстановлен в коммунистической партии.

1986 год - открытие Игр доброй воли в Москве.

1954 год - записана первая песня Элвиса Пресли.

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