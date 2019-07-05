2019-07-05T14:07:29+03:00
Инспектор гаджетов
Александр ТАГИРОВ

Каким будет электронный паспорт в России

Каким будет электронный паспорт в РоссииКаким будет электронный паспорт в России

Александр Тагиров о том, что скоро никакие печати на документах нам больше не понадобятся

Каким будет электронный паспорт в России

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Кажется, совсем скоро никакие печати на документах нам больше не понадобятся и… почтальону Печкину все же придется отдать коту посылку. А все потому, что и сами бумажные документы уже постепенно уходят в прошлое. Через два, максимум, три года в Россию на смену традиционного удостоверения личности придет электронный паспорт.

Концепция, уже утвержденная правительством, предполагает появление двух видов паспорта россиянина — в виде физического носителя и бесплатного мобильного приложения. При этом мобильное приложение будет сосуществовать с пластиковой картой и распространяться на добровольной основе. С его помощью мы сможем автоматически заполнять любые формы при доступе к госуслугам, получать налоговые вычеты или даже показывать сотруднику ГИБДД виртуальные права.

Предполагается, что пластиковая новинка будет выглядеть вполне обыденно. Обычная карточка стандартных размеров с вашей фотографией и цифровым чипом. Кстати о чипе. Не смотря на скромные размеры такой паспорт будет содержать уйму информации. Он вместит не только данные с бумажной версии, но данные СНИЛС, ИНН, водительские права и даже ваши биометрические данные. Отпечатки пальцев, скан лица и даже снимок радужной оболочки глаза.

Скептики уже успели выразить опасения по поводу нового носителя данных. Мол, пластик легко сломать, поцарапать или затереть. И электроника больше не сможет узнать в вас примерного гражданина. Другое дело - старая добрая бумага. Там хоть селедку заворачивай - записи все равно будут читаться. Но долговечность - это лишь часть вопроса. Многие специалисты выражают сомнения относительно безопасности хранения данных в электронном виде. Такого же мнения придерживается ай-ти эксперт Роман Ромачев.

Ожидается, что электронные удостоверения личности начнут выдавать уже в следующем году. Выпуск бумажных паспортов полностью прекратится в начале 23 года, а замена всех бумажных удостоверений запланирована к концу 2028 года.

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