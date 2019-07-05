СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-05T13:05:54+03:00

Кассиршу из Башкирии задержали в Казани, а Мурманская область прощается с погибшими подводниками 00:00 00:00

Главные темы:

- Трагедия за семью печатями: Как хранит тайну о пожаре на подлодке секретный город-гарнизон Североморск. Спецкор "КП" Дина Карпицкая вернулась из Мурманской области, где прощаются с 14 погибшими в Баренцевом море подводниками.

- Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 миллионов, задержали в съемной квартире в Казани.

- В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за возможности подтопления.

- Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy.

- Вся правда о дисконтах: можно ли сэкономить на скидочных картах магазинов или нас дурят.

- «Единая Россия» посоветовала кандидатам не врать и не лебезить перед выборами.

- Каждый второй турист не имеет с собой наличных денег в путешествиях, выяснил опрос сервиса путешествий Туту.ру. "Еду с картой, поэтому беру с собой в отпуск минимум налички", - таким оказался самый распространенный ответ, который назвали 51 процент туристов.

- Работа над списком профессий, в которых предполагаются ограничения для женщин, еще не завершилась, сообщили в Министерстве труда. Так в ведомстве прокомментировали публикации о сокращении списка запрещенных для россиянок профессий.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Итоги поездки Путина в Италию и Ватикан.

- Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом.

- Телефоны в школе запретят? Роспотребнадзор разработает предложение к 1 сентября.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.