2019-07-05T14:55:28+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Погибших подводников похоронят рядом с моряками «Курска», шаманы проведут обряд против наводнения в Иркутской области, укравшую 25 миллионов кассиршу поймали и везут в Уфу

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Погибших подводников похоронят рядом с моряками «Курска», шаманы проведут обряд против наводнения в Иркутской области, укравшую 25 миллионов кассиршу поймали и везут в Уфу

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Главные темы:

- Подводников, погибших на глубоководной станции в Баренцевом море похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище - рядом с экипажем подводной лодки "Курск". Траурная церемония пройдет тайно. Официально дата и время проведения объявлены не будут. Это не распоряжение командования, это воля семей погибших подводников - рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

- Около трех с половиной тысяч домов в зоне наводнения в Иркутской области непригодны для проживания - такие выводы сделала специальная комиссия. Теперь властям предстоит решить - какое жилье подлежит восстановлению, а что придется строить с "нуля".

На месте паводка работают не только спасатели, но и... шаманы. Они проведут обряд против наводнения на берегу реки под Иркутском. Председатель совета организации шаманов "Байкал" Виталий Балтаев рассказал, что поклонение духу покровителю Ангары необходим, чтобы избежать паводков.

- В Ингушетии возбуждено уголовное дело об избиение семилетней девочки. Известно, что тётя ребенка уже задержана. Ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Сейчас ребенок находится в больнице в НазрАни со множеством травм. Врачи провели ей операцию по сохранению руки и готовят к транспортировке в Москву.

- Кассиршу, укравшую 25 миллионов, везут в Уфу. Ей заочно предъявлено обвинение. Луизу Хайруллину нашли на съемной квартире в Казани. Задержание проводили местные полицейские с сотрудниками ФСБ и МВД Башкирии.

- Журнал Плейбой вступился за экс-чиновницу из Тюмени. Анну Ануфриеву, которая потеряла работу из-за эротической фотосессии, издание пригласило на кастинг в Москву. В журнале отметили, что публикации откровенных фотографий остаются рискованным шагом для женщин.

Сама Анна Ануфьева не ожидала такого резонанса в обществе, после публикаций обнаженных фото для участия в конкурсе Плейбоя «Девушки года – 2019».

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