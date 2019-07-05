«АвтоВАЗ» возобновляет работу заводов в Тольятти и Ижевске, а Матвиенко призвала запретить мобильные телефоны в школах
Елена Афонина - с главными темами дня
«АвтоВАЗ» возобновляет работу заводов в Тольятти и Ижевске, а Матвиенко призвала запретить мобильные телефоны в школах
Главные темы:
- "Ладе" быть! "АвтоВАЗ" возобновляет работу заводов в Тольятти и Ижевске.
- Валентина Матвиенко призвала запретить мобильные телефоны в школах. В Роспотребнадзоре уже пообещали разработать новые стандарты к началу учебного года.