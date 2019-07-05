2019-07-05T16:34:23+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

«АвтоВАЗ» возобновляет работу заводов в Тольятти и Ижевске, а Матвиенко призвала запретить мобильные телефоны в школах

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

«АвтоВАЗ» возобновляет работу заводов в Тольятти и Ижевске, а Матвиенко призвала запретить мобильные телефоны в школах

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Главные темы:

- "Ладе" быть! "АвтоВАЗ" возобновляет работу заводов в Тольятти и Ижевске.

- Валентина Матвиенко призвала запретить мобильные телефоны в школах. В Роспотребнадзоре уже пообещали разработать новые стандарты к началу учебного года.

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