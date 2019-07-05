СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-05T16:54:02+03:00

Мошенники научились обманывать банкоматы, а с космодрома «Восточный» прошел первый в этом году запуск ракет 00:00 00:00

Главные темы:

- Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы. Речь идет об отмене транзакций с карты на карту. Данный вид мошенничества основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.

- С космодрома "Восточный" прошел первый в этом году запуск ракеты. Основной груз "Союза-2" - метеорологический спутник «Метеор-М». Его вывели на рабочую орбиту. Теперь разгонный блок «Фрегат» продолжит выведение 32 малых космических аппаратов.

Как отметил научный обозреватель "Комсомольской правды" Александр Милкус, этот запуск принципиально важен для России.