2019-07-05T16:54:02+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Мошенники научились обманывать банкоматы, а с космодрома «Восточный» прошел первый в этом году запуск ракет

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Мошенники научились обманывать банкоматы, а с космодрома «Восточный» прошел первый в этом году запуск ракет

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Главные темы:

- Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы. Речь идет об отмене транзакций с карты на карту. Данный вид мошенничества основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.

- С космодрома "Восточный" прошел первый в этом году запуск ракеты. Основной груз "Союза-2" - метеорологический спутник «Метеор-М». Его вывели на рабочую орбиту. Теперь разгонный блок «Фрегат» продолжит выведение 32 малых космических аппаратов.

Как отметил научный обозреватель "Комсомольской правды" Александр Милкус, этот запуск принципиально важен для России.

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