СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-05T17:00:34+03:00

В Москве задержаны шестеро сотрудников ФСБ России по подозрению в ограблении банка 00:00 00:00

В Москве задержаны шестеро сотрудников ФСБ России. Трое из них состоят в спецподразделении "Альфа", двое – в банковском подразделении ФСБ, известном как управление "К". Ещё один является сотрудником группы специального назначения "Вымпел". Работников ФСБ подозревают в хищении крупной суммы денег. По различным данным, в неком банке было похищено от 140 до 170 миллионов рублей.