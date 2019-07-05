2019-07-05T20:56:51+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

В Москве арестовали помощника полпреда в Уральском федеральном округе, из Донбасса похищен бывший военнослужащий ДНР

Елена Афонина с главными темами дняЕлена Афонина с главными темами дня

Елена Афонина с главными темами дня

В Москве арестовали помощника полпреда в Уральском федеральном округе, из Донбасса похищен бывший военнослужащий ДНР

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Главные темы:

- Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене. Воробьеву грозит 20 лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей. На должность помощника полпреда в УФО он был назначен летом прошлого года. Но с того момента ни разу себя публично не проявил.

- Власти Петербурга выплатят семьям погибших подводников в Баренцевом море по одному миллиону рублей рублей из резервного фонда - об этом сообщил врио губернатора Санкт- Петербурга Александр Беглов. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Владимир Путин посмертно наградил Героями России четырех членов экипажа глубоководного аппарата. Остальные десять — посмертно награждены Орденами мужества.

- Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку отправили на лечение в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. На протяжении всего полета ребенок будет оставаться под наблюдением реаниматологов.

- Местонахождение кассира банка Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей, удалось вычислить через ее мобильный телефон - это одна из версий. По данным СМИ, Хайруллина решила проверить, поступили ли социальные выплаты на детей - активировала сим-карту, за которой следили правоохранители.

- Число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 22 человек. Для оказания помощи в ликвидации последствий, в регион были переброшены дополнительные силы - 100 спасателей, спецтехника и плавсредства. Несмотря на паводки, многие пострадавшие в Тулуне отказываются ехать в бесплатный лагерь. Мамы с маленькими детьми не хотят отставлять свои семьи. Люди также боятся потерять остатки имущества из-за мародеров.

- В Совете Федерации отреагировали на задержание украинскими спецслужбами бывшего офицера ДНР Владимира Цемаха по делу Малазийского боинга. Как считает член комитета по безопасности Франц Клинцевиц, операция Киева - это похищение человека. Теперь из Цемаха будут выбивать признания - уверен Клинцевич.

- В Хакасии следователи предъявили обвинение главе Ширинского района Сергею Зайцеву. Он в мае этого года напал на журналиста федерального канала. Чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы. Но сам Зайцев считает, что стал жертвой провокации.

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