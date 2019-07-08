Премьера в Нью-Йорке шоу "Безумство Зигфелда", смерть Александра Грина, премьера фильма "Хозяин тайги", начало строительства БАМа
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Премьера в Нью-Йорке шоу "Безумство Зигфелда", смерть Александра Грина, премьера фильма "Хозяин тайги", начало строительства БАМа
8 июля. В этот день в разные годы:
1907 год - премьера в Нью-Йорке шоу "Безумство Зигфелда".
1932 год - умер Александр Грин.
1969 год - в прокат выходит фильм "Хозяин тайги".
1974 год - начало строительства БАМа.
1969 год - Марк Бернес записывает песню "Летят журавли".