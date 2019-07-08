2019-07-07T19:55:23+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Премьера в Нью-Йорке шоу "Безумство Зигфелда", смерть Александра Грина, премьера фильма "Хозяин тайги", начало строительства БАМа

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Премьера в Нью-Йорке шоу "Безумство Зигфелда", смерть Александра Грина, премьера фильма "Хозяин тайги", начало строительства БАМа

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8 июля. В этот день в разные годы:

1907 год - премьера в Нью-Йорке шоу "Безумство Зигфелда".

1932 год - умер Александр Грин.

1969 год - в прокат выходит фильм "Хозяин тайги".

1974 год - начало строительства БАМа.

1969 год - Марк Бернес записывает песню "Летят журавли".

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