СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-08T18:58:27+03:00

Врачи готовятся принять тяжелое решение по избитой девочке из Ингушетии, названы регионы с самыми высокими зарплатами, в магазины могут вернуться алкогольные энергетики 00:00 00:00

Главные темы:

- Избитая девочка из Ингушетии по прежнему находится в тяжелом состоянии. Позитивных прогнозов после диагностики ребенка нет, врачам придется принимать тяжелые решения.

Подробнее о состоянии семилетней девочки - корреспондент "Комсомольской правды" Антон Шаповалов.

- В Крыму нашли послание из прошлого. Капсулу с письмом в дупле дерева 35 лет назад оставил житель Омска. Тогда Сергей Дёмин был влюблен, но его жизнь висела на волоске - он готовился к серьезной операции на сердце. Спустя десятилетия журналисты "Комсомольской правды" нашли автора послания!

- Названы регионы с самыми высокими и низкими доходами населения.

В первую тройку вошли Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. На четвёртой и пятой позиции расположились Магаданская область и Югра. Также в десятку попали Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Хуже дела обстоят в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке. А за крайней чертой бедности оказались жители Тывы и Ингушетии.

Главная проблема бедности регионов - это отсутствие инфраструктуры и суровые погодные условия, - считает заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

- В магазины могут вернуться алкогольные энергетики.Евразийская экономическая комиссия выступает за возобновление продажи и производства слабоалкогольных энергетических напитков в России. По мнению организации запрет противоречит нормам союза: если товар соответствует техрегламенту, он должен продаваться без дополнительных ограничений на территории всех государств.

В Минфине России с претензиями не согласны: государство может вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения.

Врач-нарколог Евгений Ковалев рассказал, что такие коктейли вреднее, чем чистый алкоголь.