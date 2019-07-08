8 Июль 14:46 2019-07-08T20:15:01+03:00

Facebook за нами следит. Теперь уже точно 00:00 00:00

На прошлой неделе пользователи сразу трех социальных сетей, принадлежащих Фейсбуку, сообщили о сбое в работе сервисов. Проблема коснулась самого фейсбука, инстаграма и мессенджера вотсап. Фоточки не грузились, сервера не находились, а лента новостей и вовсе приказала долго жить.

Жители России, Германии, Великобритании, США и Франции хватались за голову и ловили перманентный информационный голод. Ну еще бы.. как без инстаграма узнать, чем позавтракала моя троюродная племянница из Магнитогорска? Или что написал начальник в нашей рабочей вотсап-группе? Вместо того, чтобы в автобусе по дороге домой залипать в таких уютных и родных соцсетях, мне пришлось смотреть в окно. Просто смотреть в окно. Это вообще нормально?

Эксперты сообщают, что среди наиболее распространенных причин глобального сбоя можно назвать проблемы с работоспособностью дата-центров, например связанные с инженерными системами или недостаточным резервированием.

Но нет худа без добра. Благодаря этому глюку миллионы пользователей со всего мира выяснили, как соцсеть распознаёт наши с вами фотографии. И, оказывается, из селфи в лифте можно тоже вытянуть много информации. Теперь люди подозревают, что эти данные могут использоваться для таргетированной рекламы.

Дело в том, что в период сбоя соцсети в попытке подгрузить фотографию показывали краткое описание того, что было изображено на снимке. Так, вместо картинки вы могли видеть такие сообщения: “Изображение может содержать улыбающихся людей, солнечные очки и природу”. Или “изображения может содержать автомобиль, открытое пространство, двух человек”. Так что … многие пользователи были обеспокоены действиями искусственного интеллекта, которые обнаружились в результате бага. Твиттер, который, кстати, отлично работал, пока остальные соцсети умирали, буквально пестрел от сообщений возмущенной аудитории.

Покопавшись в проблеме, я узнал, что что компания Facebook использует автоматическое сканирование фотографий в своих приложениях с 2015 года: это делалось для пользователей с нарушением зрения. В 2017 году разработчики внедрили ещё более умные инструменты для сканирования. Некоторые пользователи подтверждают, что такие функции действительно помогают слабовидящим людям.

Но о том, как используется подобного рода информация на самом деле, нам придется только догадываться. Открыв во время сбоя свою страницу в Фейсбуке, я увидел вместо аватарки вот такой текст: “один человек, очки, борода”. Думаю, это точное и исчерпывающее описание меня. Спасибо тебе, Марк Цукерберг! Используй это информацию с умом!