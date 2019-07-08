2019-07-08T20:15:01+03:00
Инспектор гаджетов
Александр ТАГИРОВ

Facebook за нами следит. Теперь уже точно

Facebook за нами следит. Теперь уже точноFacebook за нами следит. Теперь уже точно

Александр Тагиров рассказывает, как при помощи глобального сбоя удалось узнать кое-что о тайнах короля соцсетей

Facebook за нами следит. Теперь уже точно

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На прошлой неделе пользователи сразу трех социальных сетей, принадлежащих Фейсбуку, сообщили о сбое в работе сервисов. Проблема коснулась самого фейсбука, инстаграма и мессенджера вотсап. Фоточки не грузились, сервера не находились, а лента новостей и вовсе приказала долго жить.

Жители России, Германии, Великобритании, США и Франции хватались за голову и ловили перманентный информационный голод. Ну еще бы.. как без инстаграма узнать, чем позавтракала моя троюродная племянница из Магнитогорска? Или что написал начальник в нашей рабочей вотсап-группе? Вместо того, чтобы в автобусе по дороге домой залипать в таких уютных и родных соцсетях, мне пришлось смотреть в окно. Просто смотреть в окно. Это вообще нормально?

Эксперты сообщают, что среди наиболее распространенных причин глобального сбоя можно назвать проблемы с работоспособностью дата-центров, например связанные с инженерными системами или недостаточным резервированием.

Но нет худа без добра. Благодаря этому глюку миллионы пользователей со всего мира выяснили, как соцсеть распознаёт наши с вами фотографии. И, оказывается, из селфи в лифте можно тоже вытянуть много информации. Теперь люди подозревают, что эти данные могут использоваться для таргетированной рекламы.

Дело в том, что в период сбоя соцсети в попытке подгрузить фотографию показывали краткое описание того, что было изображено на снимке. Так, вместо картинки вы могли видеть такие сообщения: “Изображение может содержать улыбающихся людей, солнечные очки и природу”. Или “изображения может содержать автомобиль, открытое пространство, двух человек”. Так что … многие пользователи были обеспокоены действиями искусственного интеллекта, которые обнаружились в результате бага. Твиттер, который, кстати, отлично работал, пока остальные соцсети умирали, буквально пестрел от сообщений возмущенной аудитории.

Покопавшись в проблеме, я узнал, что что компания Facebook использует автоматическое сканирование фотографий в своих приложениях с 2015 года: это делалось для пользователей с нарушением зрения. В 2017 году разработчики внедрили ещё более умные инструменты для сканирования. Некоторые пользователи подтверждают, что такие функции действительно помогают слабовидящим людям.

Но о том, как используется подобного рода информация на самом деле, нам придется только догадываться. Открыв во время сбоя свою страницу в Фейсбуке, я увидел вместо аватарки вот такой текст: “один человек, очки, борода”. Думаю, это точное и исчерпывающее описание меня. Спасибо тебе, Марк Цукерберг! Используй это информацию с умом!

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