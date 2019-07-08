СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-08T19:37:41+03:00

Жители затопленных районов Иркутской области ходят в баню по паспортам, в Екатеринбурге выбрали две площадки для строительства храма, украинский канал отменил телемост с Москвой из-за угроз 00:00 00:00

Главные темы:

- Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 23-х человек. Подтопленными остаются два населенных пункта. Вода не ушла из города Тулун и поселка Октябрьский - сообщают в МЧС.

Тем временем, Следственный комитет проверяет действия мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Ранее СМИ появилась информация, что коммунальные службы в первую очередь устраняли последствия стихийного бедствия в доме чиновника. Вице-премьер России Виталий Мутко потребовал отправить Худоногова в отставку.

- В "Шереметьеве" опровергли зарплату грузчиков в 200 тысяч рублей. В аэропорту отметили, что у персонала, занимающегося обработкой багажа, средняя зарплата 82 тысячи.

Ранее появилась информация, что грузчикам в 5 раз увеличили заработную плату для решения проблемы с выдачей чемоданов. Многочасовые задержки появились после открытия нового терминала "Б". Решить ситуацию с багажом и набором персонала планируется к середине августа.

- Мэр Екатеринбурга назвал две возможные площадки для строительства храма Святой Екатерины. Скандально-известного сквера в списке не оказалось.

- Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты. Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен. В лидерах с большим отрывом оказались пшено и капуста.

- Житель Челябинска обратился в Верховный суд из-за незаконного помещения в спец.интернат. Александр Смольников несколько лет провел в учреждении для умственно-отсталых, пока не выяснил, что абсолютно здоров. Теперь челябинец требует справедливости и компенсации.

- Украинский канал отменил телемост с Москвой из-за угроз. По словам киевских журналистов, ряд политических партий Украины начал массированную информационную атаку. Также звучали угрозы физической расправы над сотрудниками телеканала.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост с Россией - дешевым и опасным пиар-ходом, цель которого - разделить народ на два лагеря.