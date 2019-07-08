2019-07-08T21:06:24+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Грузинского ведущего предложили экстрадировать в Россию, пчёлы начали массово гибнуть в России, космонавт Серова рассказала, что обстрелы Донбасса видны с МКС

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Грузинского ведущего предложили экстрадировать в Россию, пчёлы начали массово гибнуть в России, космонавт Серова рассказала, что обстрелы Донбасса видны с МКС

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Главные темы:

- Госдума предложила экстрадировать в Россию ведущего грузинского телеканала "Рустави 2". Против Георгия Габунии, который оскорбил Владимира Путина, Члены Совета Государственной думы призвали возбудить уголовное дело. Спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что слова Габунии представители фракций восприняли как оскорбление страны и всех россиян.

Депутаты также единогласно поддержали запрет на импорт в Россию грузинских продуктов. Помимо вина и минеральной воды, в список вошли денежные переводы в Грузию, - рассказал руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

- Пострадавшие при ЧП на глубоководном аппарате в Баренцевом море были выписаны из госпиталя. Сообщается, что в сознание офицеры-подводники и гражданский научный сотрудник пришли несколько дней назад.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу Владимира Зеленского провести в Минске переговоры шести стран, включая Украину и Россию. Нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы - сообщается на сайте белорусского главы.

- Родители, которые мучали приемного ребенка и привязали его цепью к столбу - пойдут под суд. Следователи и сотрудники органов опеки выясняют детали случившегося. У многодетной семьи изъяли других приемных детей.

- Российский космонавт и член российской делегации в ОБСЕ Елена Серова заявила, что своими глазами видела, как украинские снаряды бомбят Донбасс. А разглядела она это... с борта МКС, пока была в космосе. Об этом Серова заявила во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

- В России массово гибнут пчёлы. Вот уже второй месяц пасеки Центрального и Приволжского федеральных округов бьют тревогу. Проблемы также возникли в Воронежской, Рязанской, Московской и других областях.

Вымирание насекомых связано с обработкой полей пестицидами, - считает президент российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. По его словам, гибель пчёл может привести к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства.

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