2019-07-06T00:46:19+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Доллар становится национальной валютой США, впервые появляется лозунг "Спасибо Сталину за наше счастливое детство", США начинают операцию "Скрепка"

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Доллар становится национальной валютой США, впервые появляется лозунг "Спасибо Сталину за наше счастливое детство", США начинают операцию "Скрепка"

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6 июля. В этот день в разные годы:

1785 год - доллар становится национальной валютой США.

1936 год - в Москве проходит парад физкультурников, где впервые появляется лозунг "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство".

1941 год - постановление об ответственности за распространение слухов и паникерство.

1945 год - США начинают операцию "Скрепка".

1973 год - Queen выпускает свой первый сингл «Keep Yourself Alive».

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