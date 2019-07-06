СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-06T00:46:19+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Доллар становится национальной валютой США, впервые появляется лозунг "Спасибо Сталину за наше счастливое детство", США начинают операцию "Скрепка" 00:00 00:00

6 июля. В этот день в разные годы:

1785 год - доллар становится национальной валютой США.

1936 год - в Москве проходит парад физкультурников, где впервые появляется лозунг "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство".

1941 год - постановление об ответственности за распространение слухов и паникерство.

1945 год - США начинают операцию "Скрепка".

1973 год - Queen выпускает свой первый сингл «Keep Yourself Alive».