Доллар становится национальной валютой США, впервые появляется лозунг "Спасибо Сталину за наше счастливое детство", США начинают операцию "Скрепка"
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Доллар становится национальной валютой США, впервые появляется лозунг "Спасибо Сталину за наше счастливое детство", США начинают операцию "Скрепка"
6 июля. В этот день в разные годы:
1785 год - доллар становится национальной валютой США.
1936 год - в Москве проходит парад физкультурников, где впервые появляется лозунг "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство".
1941 год - постановление об ответственности за распространение слухов и паникерство.
1945 год - США начинают операцию "Скрепка".
1973 год - Queen выпускает свой первый сингл «Keep Yourself Alive».