2019-07-06T11:44:45+03:00
Комсомольская правда представляет
Давид ШНЕЙДЕРОВМария БЕРК

Почему фильмы о спорте стали очень популярны в России, а в Америке главное соблюсти политкорректность

Давид Шнейдеров и Мария Берк говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делаетДавид Шнейдеров и Мария Берк говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делает

Давид Шнейдеров и Мария Берк говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делает

Почему фильмы о спорте стали очень популярны в России, а в Америке главное соблюсти политкорректность

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Главные темы:

- Фильмы о спорте стали очень популярны в России. Скоро выходит в прокат фильм о советском вратаре «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

- Более половины россиян (55%) не проводят свой досуг в музеях, театрах или консерваториях, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

- Русалочку сыграет темнокожая актриса.

- “Последние Цари” и “Во все тяжкие” - сериалы, которые мы ждём.

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