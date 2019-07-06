Почему фильмы о спорте стали очень популярны в России, а в Америке главное соблюсти политкорректность
Давид Шнейдеров и Мария Берк говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делает
Почему фильмы о спорте стали очень популярны в России, а в Америке главное соблюсти политкорректность
Главные темы:
- Фильмы о спорте стали очень популярны в России. Скоро выходит в прокат фильм о советском вратаре «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».
- Более половины россиян (55%) не проводят свой досуг в музеях, театрах или консерваториях, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
- Русалочку сыграет темнокожая актриса.
- “Последние Цари” и “Во все тяжкие” - сериалы, которые мы ждём.