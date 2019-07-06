СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-06T15:41:47+03:00

В Санкт-Петербурге с почестями похоронили погибших подводников, а в Калифорнии произошло самое сильное землетрясение за 20 лет 00:00 00:00

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- Россия простилась с погибшими моряками-подводниками. Их похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания прошла в закрытом режиме. Возле главного входа выставили охрану, при этом само кладбище не закрывали на время похорон. Сегодня траурные мероприятия прошли на всех кораблях черноморского флота. Память моряков почтили минутой молчания.

- Водная экскурсия в Чёрном море, в районе поселка Джубга, закончилась трагедией. Очевидцы рассказали, что перед крушением пассажиры катамарана танцевали на крыше. Прогулочный катер опрокинулся накануне вечером. Выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. Возбуждено уголовное дело, владелец и капитан судна задержаны.

- В США запустили программу под названием «Противодействие пагубному влиянию России». Документ опубликован на сайте американского агентства по международному развитию. И по нему, цель программы - в том, чтобы оказывать поддержку правительствам стран-партнеров США «на пути к их самодостаточности». Американские власти намерены, в первую очередь, финансировать страны Европы.

- В Калифорнии произошло самое сильное землетрясение за 20 лет. Его магнитуда была 7,1 по шкале Рихтера, сообщается на сайте Геологической службы США. Эпицентр был в 200-х километрах от Лос-Анджелеса. Из-за подземных толчков произошли еще около 1,4 тысячи землетрясений, сообщает CNN. Толчки ощущались в том числе в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Мексике. После землетрясения в Калифорнии начались пожары. Спасатели получили множество сообщений о трещинах в фундаментах зданий. Один человек ранен. Это второе сильное землетрясение за неделю — 4 июля в Южной Калифорнии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,4.