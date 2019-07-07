СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-07T14:21:59+03:00

На Урале взорвался бензовоз, перевозивший пассажиров на цистерне, на Дальнем Востоке резко выросли цены на бензин 00:00 00:00

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